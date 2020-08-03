КХЛ вынесла предупреждение «Амуру» за нарушение правила «чистой зоны»
Континентальная хоккейная лига вынесла предупреждение «Амуру» за нарушение игроками команды «чистой зоны» во время товарищеской игры с «Сибирью» в Новосибирске, сообщает телеграм-канал «Хоккей без зрителей».
По информации источника, игроки хабаровчан, не принимавшие участия во встрече, заняли места для зрителей на трибунах, а позднее к ним подсели хоккеисты новосибирской команды.
Ранее в распоряжении «Чемпионата» оказались официальные рекомендации по порядку проведения профилактических мероприятий при подготовке и проведении предсезонных сборов и матчей КХЛ. В настоящий момент планируется, что матчи КХЛ в следующем сезоне смогут посещать 10% зрителей от проектной вместимости арены.
Матчи КХЛ в следующем сезоне смогут посещать 10% зрителей от проектной вместимости арены
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