КХЛ вынесла предупреждение «Амуру» за нарушение правила «чистой зоны»

Континентальная хоккейная лига вынесла предупреждение «Амуру» за нарушение игроками команды «чистой зоны» во время товарищеской игры с «Сибирью» в Новосибирске, сообщает телеграм-канал «Хоккей без зрителей».

По информации источника, игроки хабаровчан, не принимавшие участия во встрече, заняли места для зрителей на трибунах, а позднее к ним подсели хоккеисты новосибирской команды.

Ранее в распоряжении «Чемпионата» оказались официальные рекомендации по порядку проведения профилактических мероприятий при подготовке и проведении предсезонных сборов и матчей КХЛ. В настоящий момент планируется, что матчи КХЛ в следующем сезоне смогут посещать 10% зрителей от проектной вместимости арены.