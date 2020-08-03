Андрей Свечников оформил первый хет-трик в истории «Каролины» в матче плей-офф

На стадионе «Скотиабанк-Арена» в Торонто (провинция Онтарио, Канада) проходит второй матч серии квалификационного раунда Кубка Стэнли между «Каролиной Харрикейнз» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Идёт третий период, счёт 4:1.
Четвёртую шайбу «Каролины» на 55-й минуте забросил российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников, ему ассистировал Себастьян Ахо. Для россиянина этот гол стал третьим в матче. Таким образом, Свечников оформил первый хет-трик в иcтории «Харрикейнз» в плей-офф.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в «твиттере» «Каролины Харрикейнз».
Напомним, из-за коронавируса регулярный чемпионат НХЛ завершён досрочно. В плей-офф принимают участие 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Таким образом, в розыгрыш Кубка Стэнли не попали «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс». Все матчи пройдут в двух городах — Торонто и Эдмонтоне.
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