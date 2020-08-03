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Три гола Свечникова помогли «Каролине» обыграть «Рейнджерс», счёт в серии ─ 2-0

Три гола Свечникова помогли «Каролине» обыграть «Рейнджерс», счёт в серии ─ 2-0
Хоккей / НХЛ 0

На стадионе «Скотиабанк-Арена» в Торонто (провинция Онтарио, Канада) состоялся второй матч серии квалификационного раунда Кубка Стэнли между «Каролиной Харрикейнз» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча завершилась победой «Харрикейнз» со счётом 4:1 (1:1, 2:0, 1:0). Таким образом, «ураганы» повели 2-0 в серии до трёх побед.

Главным героем встречи стал российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников, забросивший три шайбы. Россиянин оформил первый хет-трик в иcтории «Харрикейнз» в плей-офф. Трижды ему ассистировал финский нападающий Себастьян Ахо.

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Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин провёл на льду 21 минуту 36 секунд, забил гол, совершил 2 силовых приёма и закончил матч с показателем полезности «-1». Павел Бучневич не отметился результативными действиями.

НХЛ - плей-офф. 1/8 финала - Восток. 2-й матч
03 августа 2020, понедельник. 19:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
4 : 1
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Свечников (Ахо, Ватанен) – 04:32' (5x5)   1:1 Панарин (Строум, Деанджело) – 12:05' (5x3)   2:1 Свечников (Ватанен, Ахо) – 21:11' (5x4)   3:1 Мартинук (Гики, Макгинн) – 22:22' (5x5)   4:1 Свечников (Ахо) – 54:02' (5x5)
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