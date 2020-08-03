Три гола Свечникова помогли «Каролине» обыграть «Рейнджерс», счёт в серии ─ 2-0

На стадионе «Скотиабанк-Арена» в Торонто (провинция Онтарио, Канада) состоялся второй матч серии квалификационного раунда Кубка Стэнли между «Каролиной Харрикейнз» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча завершилась победой «Харрикейнз» со счётом 4:1 (1:1, 2:0, 1:0). Таким образом, «ураганы» повели 2-0 в серии до трёх побед.

Главным героем встречи стал российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников, забросивший три шайбы. Россиянин оформил первый хет-трик в иcтории «Харрикейнз» в плей-офф. Трижды ему ассистировал финский нападающий Себастьян Ахо.

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Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин провёл на льду 21 минуту 36 секунд, забил гол, совершил 2 силовых приёма и закончил матч с показателем полезности «-1». Павел Бучневич не отметился результативными действиями.