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Игроки «Каролины» эмоционально встретили в раздевалке Свечникова, оформившего хет-трик

Игроки «Каролины» эмоционально встретили в раздевалке Свечникова, оформившего хет-трик
Хоккей / НХЛ 0

Пресс-служба «Каролины Харрикейнз» разместила в «Твиттере» видео из раздевалки команды после победы во втором матче серии квалификационного раунда Кубка Стэнли с «Нью-Йорк Рейнджерс» (4:1). На ролике запечатлена эмоциональная реакция игроков «Харрикейнз» на возвращение со льда в раздевалку российского нападающего Андрея Свечникова.

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» «Каролины».

Андрей Свечников стал главным героем встречи, забросив три шайбы. Россиянин оформил первый хет-трик в иcтории «Харрикейнз» в плей-офф. Трижды ему ассистировал финский нападающий Себастьян Ахо.

20-летний нападающий провёл на льду 15 минут 43 секунд, нанёс три броска по воротам, совершил шесть силовых приёмов и закончил матч с показателем полезности «+2».

Три гола Свечникова помогли «Каролине» обыграть «Рейнджерс», счёт в серии ─ 2-0
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