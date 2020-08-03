А. Свечников — единственный россиянин, оформивший хет-трик в Кубке Стэнли до 21 года

На стадионе «Скотиабанк-Арена» в Торонто (провинция Онтарио, Канада) состоялся второй матч серии квалификационного раунда Кубка Стэнли между «Каролиной Харрикейнз» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча завершилась победой «Харрикейнз» со счётом 4:1 (1:1, 2:0, 1:0). «Ураганы» повели со счётом 2-0 в серии до трёх побед.

Главным героем встречи стал российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников, оформивший хет-трик. Таким образом, Свечников стал первым российским игроком, который забил три гола в одном матче плей-офф НХЛ в возрасте до 21 года.

Ранее это достижение покорялось только семерым хоккеистам: Теду Кеннеди, Уэйну Гретцки, Питеру Зезелю, Патрику Кейну, Шону Кутюрье, Жан-Габриэлю Пажо и Филипу Форсбергу.