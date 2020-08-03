«Каролина» украсила кепками место Свечникова в раздевалке на домашней арене

Пресс-служба «Каролины Харрикейнз» показала в «Твиттере» место российского нападающего Андрея Свечникова в раздевалке на «Пи-Эн-Си-Арене» в Роли.

Во втором матче серии квалификационного раунда Кубка Стэнли с «Нью-Йорк Рейнджерс» (4:1) россиянин трижды поразил ворота соперника. По традиции, благодарные болельщики в честь хет-трика бросают на лёд арены свои бейсболки. Но в нынешнем плей-офф матчи проводятся в Торонто и Эдмонтоне без зрителей, поэтому клуб решили украсить кепками место Свечникова в раздевалке на домашней арене.

Фото можно посмотреть в официальном «твиттере» «Каролины».

Свечников стал первым за 5 лет российским игроком, кто забил три гола в одном матче плей-офф НХЛ. Последний раз это удавалось форварду «Сент-Луис Блюз» Владимиру Тарасенко — 18 апреля 2015 года он оформил хет-трик в ворота «Миннесоты Уайлд».