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«Каролина» украсила кепками место Свечникова в раздевалке на домашней арене

«Каролина» украсила кепками место Свечникова в раздевалке на домашней арене
Хоккей / НХЛ 0

Пресс-служба «Каролины Харрикейнз» показала в «Твиттере» место российского нападающего Андрея Свечникова в раздевалке на «Пи-Эн-Си-Арене» в Роли.

Во втором матче серии квалификационного раунда Кубка Стэнли с «Нью-Йорк Рейнджерс» (4:1) россиянин трижды поразил ворота соперника. По традиции, благодарные болельщики в честь хет-трика бросают на лёд арены свои бейсболки. Но в нынешнем плей-офф матчи проводятся в Торонто и Эдмонтоне без зрителей, поэтому клуб решили украсить кепками место Свечникова в раздевалке на домашней арене.

Фото можно посмотреть в официальном «твиттере» «Каролины».

Свечников стал первым за 5 лет российским игроком, кто забил три гола в одном матче плей-офф НХЛ. Последний раз это удавалось форварду «Сент-Луис Блюз» Владимиру Тарасенко — 18 апреля 2015 года он оформил хет-трик в ворота «Миннесоты Уайлд».

А. Свечников — единственный россиянин, оформивший хет-трик в Кубке Стэнли до 21 года
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