«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: Никита Кучеров открыл счёт в матче с передачи Пойнта

«Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Вашингтон Кэпиталз» в эти минуты проводят первый матч серии квалификационного раунда Кубка Стэнли. Идёт первый период, счёт ─ 1:0 в пользу «Лайтнинг».
Счёт в матче был открыт на 13-й минуте — заброшенную шайбу в свой актив записал российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров, ассистировал ему Брейден Пойнт.
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Напомним, из-за коронавируса регулярный чемпионат НХЛ завершён досрочно. В плей-офф принимают участие 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Таким образом, в розыгрыш Кубка Стэнли не попали «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс». Все матчи пройдут в двух городах — Торонто и Эдмонтоне.
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