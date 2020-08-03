Тренер «Рейнджерс»: А. Свечников быстро становится одним из лучших игроков НХЛ

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Дэвид Куинн оценил выступление российского форварда «Каролины Харрикейнз» Андрея Свечникова во втором матче серии квалификационного раунда Кубка Стэнли (4:1). В этой встрече форвард оформил хет-трик.

«Свечников быстро становится одним из лучших игроков НХЛ», — сказал Куинн.

20-летний нападающий провёл на льду 15 минут 43 секунды, нанёс три броска по воротам, совершил шесть силовых приёмов и закончил матч с показателем полезности «+2».

Свечников стал первым за 5 лет российским игроком, который забил три гола в одном матче плей-офф НХЛ. Последний раз это удавалось форварду «Сент-Луис Блюз» Владимиру Тарасенко, который 18 апреля 2015 года оформил хет-трик в матче с «Миннесотой Уайлд».