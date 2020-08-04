«Виннипег» сравнял счёт в серии с «Калгари»

В Эдмонтоне на стадионе «Роджерс Плэйс» состоялся второй матч квалификационного раунда Кубка Стэнли между «Калгари Флэймз» и «Виннипег Джетс». Встреча завершилась победой «Джетс» со счётом 3:2 (0:1, 2:1, 0:1). «Виннипег» сравнял счёт в серии до трёх побед — 1-1.



Победную шайбу в середине третьего периода забросил датский нападающий «Виннипега» Николай Элерс. Голами в составе победителей также отметились Адам Лаури и Дженсен Харкинс. Лаури, помимо гола, отметился голевой передачей. Две голевые передачи на свой счёт записал Джек Рослович.



В составе «Калгари» голами отметились Элиас Линдхольм и Сэм Беннетт.



Следующий матч серии между «Калгари Флэймз» и «Виннипег Джетс» состоится в Эдмонтоне в ночь с 4 на 5 августа мск.