«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: Евгений Кузнецов сравнял счёт в матче

«Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Вашингтон Кэпиталз» в эти минуты проводят первый матч серии квалификационного раунда Кубка Стэнли. Идёт второй период, счёт в матче — 2:2.



Счёт в матче был открыт на 13-й минуте — заброшенную шайбу в свой актив записал российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров, ассистировал ему Брейден Пойнт. На 28-й минуте «Тампа-Бэй» удвоила преимущество в счёте, однако ещё до конца второй двадцатиминутки отличился Рихард Паник, а затем гол на свой счёт записал российский игрок столичного клуба Евгений Кузнецов, сравняв счёт в матче.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в «твиттере» команды «Вашингтон Кэпиталз».

Напомним, из-за коронавируса регулярный чемпионат НХЛ завершён досрочно. В плей-офф принимают участие 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Таким образом, в розыгрыш Кубка Стэнли не попали «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс». Все матчи пройдут в двух городах — Торонто и Эдмонтоне.