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Гол и победный буллит Никиты Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Вашингтон»

Гол и победный буллит Никиты Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Вашингтон»
Хоккей / НХЛ 0

На стадионе «Скотиабанк-Арена» в Торонто (Канада) завершилась первая встреча кругового турнира НХЛ между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Вашингтон Кэпиталз». Несмотря на камбэк номинальных гостей, победу одержали хозяева площадки в буллитной серии – 3:2 Б.

Уже к середине встречи игроки «Лайтнинг» вели в счёте с преимуществом в две шайбы, благодаря голам российского нападающего Никиты Кучерова и американца Митчелла Стивенсона. Однако после произошедшей в матче драки на 15-й минуте 2-го периода, спровоцировал которую нападающий «Кэпиталз» Ти Джей Оши, ход игры перевернулся и буквально за несколько минут заброшенные шайбы Рихарда Паника и Евгения Кузнецова вновь сделали счёт ничейным – 2:2.

Исход встречи решила лишь послематчевая серия штрафных бросков, победную шайбу в которой забросил вновь Никита Кучеров.

Видео лучших моментов встречи «Тампа-Бэй» — «Вашингтон» доступно на сайте «Яндекс.Эфир». Права на видео принадлежат ООО «Яндекс».

Российские нападающие «Вашингтона» Александр Овечкин и Илья Ковальчук, проведшие на льду 21 минуту 29 секунд и 17 минут 5 секунд соответственно, результативных баллов не набрали, при этом показатель полезности экс-игрока «Монреаля» составил «-1». Защитник «столичных» Дмитрий Орлов, отметился результативной передачей на своего соотечественника Евгения Кузнецова.

Защитник «Тампы» Михаил Сергачёв очков в этой встрече не набрал, однако показатель полезности россиянина положительный – «+1».

Российский вратарь «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 31 из 33 бросков по воротам.

НХЛ - плей-офф. Посев 1/4 финала - Восток. 1-й тур
03 августа 2020, понедельник. 23:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
3 : 2
Б
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Кучеров (Пойнт) – 12:53' (5x5)   2:0 Стивенс (Макдона, Марун) – 27:48' (5x5)   2:1 Паник (Гудас, Эллер) – 37:24' (5x5)   2:2 Кузнецов (Орлов, Бекстрём) – 39:32' (5x4)   3:2 Кучеров – 65:00' (ПБ)
Форвард «Вашингтона» Ти Джей Оши устроил яркую драку с игроком «Тампы» Янни Гурдом
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