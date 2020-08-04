Гол и победный буллит Никиты Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Вашингтон»

На стадионе «Скотиабанк-Арена» в Торонто (Канада) завершилась первая встреча кругового турнира НХЛ между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Вашингтон Кэпиталз». Несмотря на камбэк номинальных гостей, победу одержали хозяева площадки в буллитной серии – 3:2 Б.

Уже к середине встречи игроки «Лайтнинг» вели в счёте с преимуществом в две шайбы, благодаря голам российского нападающего Никиты Кучерова и американца Митчелла Стивенсона. Однако после произошедшей в матче драки на 15-й минуте 2-го периода, спровоцировал которую нападающий «Кэпиталз» Ти Джей Оши, ход игры перевернулся и буквально за несколько минут заброшенные шайбы Рихарда Паника и Евгения Кузнецова вновь сделали счёт ничейным – 2:2.

Исход встречи решила лишь послематчевая серия штрафных бросков, победную шайбу в которой забросил вновь Никита Кучеров.

Видео лучших моментов встречи «Тампа-Бэй» — «Вашингтон» доступно на сайте «Яндекс.Эфир». Права на видео принадлежат ООО «Яндекс».

Российские нападающие «Вашингтона» Александр Овечкин и Илья Ковальчук, проведшие на льду 21 минуту 29 секунд и 17 минут 5 секунд соответственно, результативных баллов не набрали, при этом показатель полезности экс-игрока «Монреаля» составил «-1». Защитник «столичных» Дмитрий Орлов, отметился результативной передачей на своего соотечественника Евгения Кузнецова.

Защитник «Тампы» Михаил Сергачёв очков в этой встрече не набрал, однако показатель полезности россиянина положительный – «+1».

Российский вратарь «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 31 из 33 бросков по воротам.