Никита Кучеров признан лучшим игроком встречи «Тампа» — «Вашингтон». Орлов – 2-я звезда

Названы три лучших игрока прошедшей встречи кругового турнира НХЛ между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Вашингтон Кэпиталз», которая завершилась победой «молний» в послематчевой серии штрафных бросков – 3:2 Б.
Лучшим игроком матча стал 27-летний российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров, ставший автором одной заброшенной шайбы и победного буллита. Второй звездой встречи признан ещё один россиянин – защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов, на счету которого 1 результативная передача и 2 броска по воротам. Замыкает тройку лучших игроков американский защитник «Тампы» Райан Макдона, также ставший автором одной голевой передачи.
Видео гола Кучерова в ворота «Вашингтона» доступно на сайте «Яндекс.Эфир». Права на видео принадлежат ООО «Яндекс».
Видео победного буллита Кучерова в игре с «Вашингтоном» доступно на сайте «Яндекс.Эфир». Права на видео принадлежат ООО «Яндекс».
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