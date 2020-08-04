«Питтсбург» обыграл «Монреаль» в матче плей-офф НХЛ, Малкин заработал удаление

На стадионе «Скотиабанк Арена» в Торонто (Канада) состоялся матч 1/8 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги между «Питтсбург Пингвинз» и «Монреаль Канадиенс». Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу «Питтсбурга».
Счёт в первом периоде открыл нападающий «пингвинов» Сидни Кросби, ему ассистировали Джейк Гюнцель и Конор Шири. В конце третьего периода Джейсон Цукер с передач Шири и Брайана Дюмулена удвоил преимущество «Питтсбурга». «Монреалю» удалось сократить отставание на 58-й минуте игры — отличился Еспери Котакниеми с передач Арттури Лехконена и Джеффа Питри. За десять секунд до финальной сирены нападающий Джейк Гюнцель забросил в пустые ворота третью шайбу «Питтсбурга».
Российский нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин провёл на льду 19 минут 50 секунд, не отметился результативными действиями и заработал удаление. Счёт в серии — 1:1.
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