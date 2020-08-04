Коулмэн: Кучеров всегда показывает пример — что на тренировках, что в матчах
Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Блэйк Коулмэн высоко оценил уровень партнера по команде Никиты Кучерова. Встреча группового раунда в Восточной конференции с «Вашингтон Кэпиталз» завершилась победой «молний» со счётом 3:2 Б, Кучеров открыл счёт на 13-й минуте и реализовал победный послематчевый буллит.
«Кучеров всегда показывает нам пример — что на тренировках, что в матчах. Ничуть не удивлен, что отличился именно он. Вообще по скоростям, по интенсивности это настоящая кубковая игра. Команды хорошо знают друг друга, играли в силовой манере и грамотно тактически. Мало времени на принятие решений, мало пространства. Солидный старт, учитывая длительную паузу», — цитирует Коулмэна пресс-служба НХЛ.
Никита Кучеров признан лучшим игроком встречи «Тампа» — «Вашингтон». Орлов – 2-я звезда
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