Алтыбармакян — о переносе старта сезона в АХЛ: мои планы никак не изменились

Нападающий Андрей Алтыбармакян, заключивший контракт новичка с «Чикаго Блэкхоукс», не видит проблемы в том, что старт сезона в АХЛ стартует позже. Лига объявила, что начало регулярного чемпионата-2020/2021 не состоится до 4 декабря.
«Пока ещё мои планы никак не изменились. Но, когда прилечу в Америку, сказать не могу. Сейчас лечу в Сочи, если вам интересно. Просто отдохнуть. А так жду звонка из «Чикаго» и указаний руководства клуба. Куда они скажут ехать, туда и поеду. Всё в руках «Блэкхоукс». Свой график буду строить исходя из воли клуба. Скажут играть — где-нибудь поиграю. Скажут остаться в России ещё на год — останусь.
Думаю, найти команду будет нетрудно. А скажут лететь в США — полечу за океан. Наверняка будут там какие-то тренировочные турниры до стартов сезонов в НХЛ и АХЛ. Но, если и не буду играть несколько месяцев, ничего страшного — еще подтяну английский язык», — цитируют Алтыбармакяна «Известия».
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