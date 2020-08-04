Марк Стаал: Свечников — один из тех игроков, кто хорошо поработал над игрой во время паузы

Защитник «Нью-Йорк Рейнджерс» Марк Стаал оценил выступление российского форварда «Каролины Харрикейнз» Андрея Свечникова во втором матче серии квалификационного раунда Кубка Стэнли (4:1). В этой встрече форвард оформил хет-трик.
«Это его первый хет-трик в карьере, но я уверен, что не последний. Этот парень — один из тех игроков, которые хорошо поработали над игрой во время паузы в сезоне. Он хотел стать лучше, и вот результат», — сказал Стаал.
20-летний нападающий провёл на льду 15 минут 43 секунды, нанёс три броска по воротам, совершил шесть силовых приёмов и закончил матч с показателем полезности «+2».
Свечников стал первым за 5 лет российским игроком, который забил три гола в одном матче плей-офф НХЛ. Последний раз это удавалось форварду «Сент-Луис Блюз» Владимиру Тарасенко, который 18 апреля 2015 года оформил хет-трик в матче с «Миннесотой Уайлд».
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