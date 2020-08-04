Нападающий «Чикаго» Тэйвз: Макдэвид не прощает ошибок

Нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Джонатан Тэйвз прокомментировал поражение во втором матче серии плей-ин в Западной конференции с «Эдмонтон Ойлерз» (3:6, 1-1). Главным героем матча стал капитан «Ойлерз» Коннор Макдэвид, оформивший первый в карьере хет-трик в плей-офф НХЛ.
«В начале матча мы предоставили Макдэвиду отличные возможности отличиться, а Коннор не прощает ошибок. Мы знаем, что он демонстрирует на льду, поэтому в следующих матчах нам необходимо быть лучше», — приводит слова Тэйвза журналист Джон Дитц.
Также заброшенными шайбами в составе победителей отметились Тайлер Эннис, Джеймс Нил и Алекс Чиассон. За «Чикаго» отличились Патрик Кейн, Слэйтер Куккук и Олли Мяяття. Третий матч серии состоится 6 августа, начало встречи — в 05:30 мск. Все матчи серии плей-ин проходят в Эдмонтоне.
- 4 августа 2020
-
12:08
-
11:49
-
11:31
-
11:09
-
10:50
-
10:26
-
10:21
-
10:14
-
10:06
-
09:51
-
09:30
-
08:45
-
08:35
-
08:09
-
08:04
-
08:00
-
07:56
-
06:10
-
04:12
-
03:58
-
02:04
-
01:37
-
00:45
-
00:15
- 3 августа 2020
-
23:58
-
23:53
-
23:43
-
23:20
-
23:16
-
22:47
-
22:32
-
22:11
-
21:44
-
21:36
-
21:33