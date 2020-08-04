Нападающий «Чикаго» Тэйвз: Макдэвид не прощает ошибок

Нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Джонатан Тэйвз прокомментировал поражение во втором матче серии плей-ин в Западной конференции с «Эдмонтон Ойлерз» (3:6, 1-1). Главным героем матча стал капитан «Ойлерз» Коннор Макдэвид, оформивший первый в карьере хет-трик в плей-офф НХЛ.

«В начале матча мы предоставили Макдэвиду отличные возможности отличиться, а Коннор не прощает ошибок. Мы знаем, что он демонстрирует на льду, поэтому в следующих матчах нам необходимо быть лучше», — приводит слова Тэйвза журналист Джон Дитц.

Также заброшенными шайбами в составе победителей отметились Тайлер Эннис, Джеймс Нил и Алекс Чиассон. За «Чикаго» отличились Патрик Кейн, Слэйтер Куккук и Олли Мяяття. Третий матч серии состоится 6 августа, начало встречи — в 05:30 мск. Все матчи серии плей-ин проходят в Эдмонтоне.