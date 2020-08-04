«Эдмонтон» объявил о переходе 21-летнего нападающего Максимова в ЦСКА

Клуб Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон Ойлерз» в официальном «твитттере» объявил о переходе российского нападающего Кирилла Максимова в КХЛ. В сезоне-2020/2021 21-летний хоккеист будет выступать за ЦСКА.

В сезоне-2019/2020 Максимов выступал в Американской хоккейной лиги за «Бейкерсфилд Кондорс», набрав 13 (5+8) очков в 53 матчах регулярного чемпионата.

Примечательно, что ранее тем же маршрутом проследовал защитник Дмитрий Саморуков. Сезон-2019/2020 Саморуков провёл в АХЛ в клубе “Бейкерсфилд». В 47 матчах он набрал 10 (2+8) очков. Кроме того, Саморуков в составе сборной России для игроков 1999 года становился серебряным призёром Мирового кубка вызова в 2015 году. Также он завоевал бронзовые медали молодёжного и юниорского чемпионатов мира.