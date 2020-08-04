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Трэйкос: царствование Лундквиста окончено, дальше играть будут Шестёркин или Георгиев

Трэйкос: царствование Лундквиста окончено, дальше играть будут Шестёркин или Георгиев
Хоккей / НХЛ 0

Обозреватель канадского издания National Post Майкл Трэйкос прокомментировал игру голкипера «Нью-Йорк Рейнджерс» Хенрика Лундквиста, который не слишком удачно отыграл два стартовых матча серии c «Каролиной Харрикейнз» (0-2).

«Лундквист играл два первых матча серии против «Каролины» только потому, что не мог играть Игорь Шестёркин. Даже если Шестёркин не выйдет на лёд в третьей встрече, то можно ожидать, что играть будет Александр Георгиев.

В конце концов, это уже совсем не тот Лундквист, который брал «Везину» и выводил «Рейнджерс» в финал Кубка Стэнли в 2014 году. Это не тот голкипер, который выигрывал более 35 матчей в шести из семи первых сезонов. Нынче он не то, что не победил в 35 матчах, он их даже не сыграл. Царствование Короля Хенрика окончено», — отметил Трэйкос.

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