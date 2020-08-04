Ленер — об акции с преклонением колена: время разговоров прошло, пришло время поступков

Голкипер «Вегас Голден Найтс» Робин Ленер прокомментировал решение опуститься на колено перед матчем кругового турнира квалификации Кубка Стэнли с «Даллас Старз» (5:3).
«Все говорят, что надо слушать, узнавать, что происходит, обсуждать это. Пришло время действовать, предпринимать какие-то шаги. Этот вопрос не должен стать очередной новостью, о которой скоро забудут.
У всех должны быть одинаковые возможности. Ко всем нужно относиться одинаково. Я многое повидал в жизни, видел темнокожие семьи. И то, что я видел, возмущает меня. Я люблю Америку, но тут есть несколько вещей, которые нужно исправить, и я считаю, американцы в состоянии это сделать. Просто нужно захотеть. Пришло время белым вступить в борьбу вместе с нашими братьями и сёстрами, чтобы изменить положение дел. Время разговоров прошло, пришло время поступков.
Другие игроки не присоединились к нам? Я уважаю право человека иметь свое мнение. В этом проблема нашего общества: люди ненавидят друг друга, потому что у них разные точки зрения. В конечном итоге, каждый волен поступать, как хочет. Я уважаю право человека на любой поступок в рамках закона», – цитирует Ленера пресс-служба НХЛ.
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