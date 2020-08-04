Зак Митчелл продолжит выступать в КХЛ. В прошлом сезоне канадец играл за «Нефтехимик»
Экс-форвард «Нефтехимика» Зак Митчелл продолжит выступать в КХЛ, сообщил агент игрока Алеша Пилко. При этом он не назвал клуб, который подпишет 27-летнего канадца.
В дебютном сезоне в КХЛ Митчелл набрал 26 (17+9) очков в 54 матчах регулярного чемпионата КХЛ при показателе полезности «-8». В плей-офф Зак провёл четыре матча, в которых не отметился результативными действиями. В межсезонье канадский форвард покинул «Нефтехимик».
Сезоном ранее форвард выступал в клубе Американской хоккейной лиги «Онтарио Рейн», где в 61 матче набрал 31 (15+16) очко. Всего в АХЛ Митчелл за карьеру провёл 311 матчей, отметившись в них 163 (81+82) баллами. В НХЛ канадец сыграл 34 матча в составе «Миннесоты Уайлд» и набрал 5 (3+2) очков.
«Нефтехимик» подписал канадского форварда Митчелла
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