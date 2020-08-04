Главный скаут НХЛ: называть Лафренье талантом поколения пока нечестно

Директор Центрального скаутского бюро Дэн Марр поделился мнением о главном фаворите драфта НХЛ-2020 – форварде Алексисе Лафренье из «Римуски Океаник».



«Лафренье оправдал весь ажиотаж и заслуженные дифирамбы, которые его окружают перед драфтом. Но пока он не сыграл ни одного матча в НХЛ, его нечестно называть талантом поколения. Но он будет прекрасным игроком НХЛ и будет приносить пользу любому клубу, которому повезёт выиграть первый номер драфта», – цитирует Марра пресс-служба НХЛ.



В прошедшем сезоне Лафренье, выступая за «Римуски», занял первое место в списке бомбардиров QMJHL, набрав 112 (35+77) очков при полезности «+41» в 52 матчах. В январе этого года он выиграл золото МЧМ-2020 со сборной Канады и стал самым ценным игроком турнира.

Ленер намекнул, что после драфт-лотереи некоторые клубы могут плохо тренироваться