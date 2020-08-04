Капитан «Питтсбурга» Кросби вышел на 18-е место по голам в плей-офф НХЛ, догнав Хоу
На стадионе «Скотиабанк Арена» в Торонто состоялся матч серии плей-ин в Национальной хоккейной лиги между «Питтсбург Пингвинз» и «Монреаль Канадиенс». Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу «Питтсбурга».
Счёт в первом периоде открыл нападающий «пингвинов» Сидни Кросби, которому ассистировали партнёры по звену Джейк Гюнцель и Конор Шири. Теперь на счету капитана «Пингвинз» 68 шайб за карьеру в 166 матчах плей-офф. Благодаря этому Кросби разделил 18-е место в истории НХЛ по этому показателю с Горди Хоу. Отметим, что решением НХЛ статистика плей-ин учитывается в зачёте плей-офф.
17-м идёт Стив Айзерман с 70 шайбами. Лидером по количеству голов в плей-офф НХЛ является Уэйн Гретцки — 122 шайбы.
Капитан «Питтсбурга» Кросби вышел на 19-е место по голам в плей-офф НХЛ
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