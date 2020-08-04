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Купер — о матче с «Вашингтоном»: обе команды не показали максимума своих возможностей

Купер — о матче с «Вашингтоном»: обе команды не показали максимума своих возможностей
Хоккей / НХЛ 0

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер поделился мнением о матче с «Вашингтон Кэпиталз» (3:2 Б) в круговом турнире квалификации Кубка Стэнли.

«Думаю, обе команды не показали максимума своих возможностей. Но при этом на накал матча жаловаться не приходилось. Сошлись две команды, которые считают себя лидерами конференции, и которые хотели победить. Мне понравились многие вещи в нашем исполнении. Нам не повезло, что мы упустили преимущество в две шайбы за несколько минут. Но было много хорошего, от чего можно оттолкнуться», – цитирует Купера пресс-служба НХЛ.

Исход встречи решила лишь послематчевая серия штрафных бросков, победную шайбу в которой забросил Никита Кучеров, ранее отличившийся в основное время матча.

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