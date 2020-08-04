ХК «Сочи» сыграет с олимпийской сборной России игроками клуба МХЛ «Капитан»

ХК «Сочи» сыграет с олимпийской сборной России в первый игровой день предсезонного турнира составом клуба молодёжной хоккейной лиги «Капитан».
Состав на матч:
Плешков (Шаймарданов)
Крощинский – Косовец, Кулашин – Коршиков – Рыбин,
Филиппов – Мелешкин, Савченко – Лалаянц – Курилкин,
Старцев – Рогушин, Кечкин – Мельниченко – Константинов,
Ибрагимов – Грачёв, Адеев – Бадамшин – Данилин, Самойлов
Ранее издание Sport24 утверждало, что в ХК «Сочи» более 10 заболевших коронавирусом. В связи с этим проведение матча с молодёжной сборной на Sochi Hockey Open находилось под вопросом. Матч состоится сегодня, 4 августа, и начнётся в 15:00 мск.
Турнир Sochi Hockey Open пройдёт в Сочи с 4 по 9 августа. В составе участников молодёжная сборная России, «Сочи», СКА и «Локомотив».
- 4 августа 2020
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