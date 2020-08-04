Рижское «Динамо» подтвердило заключение контракта с голкипером Галимовым

Рижское «Динамо» на официальном сайте клуба подтвердило заключение контракта с российским голкипером Станиславом Галимовым.

В прошлом сезоне 32-летний вратарь выступал за «Трактор» и «Металлург» Мг. В составе челябинской команды он провёл 16 матчей, пропуская в среднем 2,55 шайбы и отражая 91,5% бросков. За команду из Магнитогорска Станислав сыграл в девяти матчах, пропуская в среднем 3,07 шайбы и отражая 90% бросков.



Галимов является двукратным обладателем Кубка Гагарина (2009 и 2010) в составе «Ак Барса», бронзовым призёром молодёжного чемпионата мира—2008, чемпионом России сезона-2014/2015 и участником «Матча звёзд КХЛ»—2015.



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