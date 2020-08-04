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Иностранные клубы начнут сезон в КХЛ на выезде и вернутся домой к середине сентября

Иностранные клубы начнут сезон в КХЛ на выезде и вернутся домой к середине сентября
Хоккей / КХЛ 0

Президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов рассказал о специфике составления календаря регулярного чемпионата в период пандемии коронавируса.

«Сейчас мы общаемся со всеми иностранными клубами, с госорганами. На данный момент нельзя играть только в Казахстане, но и местные клубы уже вышли на сборы. В тот момент, когда мы закрывали плей-офф, у «Йокерита» была тяжёлая ситуация. Но сейчас мы видим, что идёт снижение заболеваемости. Мы составляем календарь таким образом, чтобы иностранные клубы начинали регулярку на выезде, а вернулись домой к 10-15 сентября», — сказал Морозов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, что старт регулярного чемпионата КХЛ в сезоне-2020/2021 запланирован на 2 сентября.

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