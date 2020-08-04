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Курри: хотим играть дома, но на КХЛ не ориентируемся. Принимаем собственные решения

Курри: хотим играть дома, но на КХЛ не ориентируемся. Принимаем собственные решения
Хоккей / КХЛ 0

Генеральный менеджер и один из владельцев «Йокерита» Яри Курри рассказал, какова вероятность для его клуба играть домашние матчи на домашней арене в Хельсинки.

«Наша цель — найти способ играть домашние матчи в Финляндии, мы хотим играть дома. Надеюсь, что не будет вариантов играть домашние матчи где-то ещё. Это непростая цель. Вся власть принятия решений принадлежит правительству Финляндии и руководству «Йокерита». Здесь мы не ориентируемся на КХЛ, принимаем собственные решения и смотрим, к чему это приведёт», — приводит слова Курри финский портал Yle.

Согласно неофициальной информации, «Йокерит» может провести несколько домашних матчей в Санкт-Петербурге, так как в связи с пандемией власти Финляндии не приветствуют появление на территории страны команд из России.

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