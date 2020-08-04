Курри: хотим играть дома, но на КХЛ не ориентируемся. Принимаем собственные решения

Генеральный менеджер и один из владельцев «Йокерита» Яри Курри рассказал, какова вероятность для его клуба играть домашние матчи на домашней арене в Хельсинки.
«Наша цель — найти способ играть домашние матчи в Финляндии, мы хотим играть дома. Надеюсь, что не будет вариантов играть домашние матчи где-то ещё. Это непростая цель. Вся власть принятия решений принадлежит правительству Финляндии и руководству «Йокерита». Здесь мы не ориентируемся на КХЛ, принимаем собственные решения и смотрим, к чему это приведёт», — приводит слова Курри финский портал Yle.
Согласно неофициальной информации, «Йокерит» может провести несколько домашних матчей в Санкт-Петербурге, так как в связи с пандемией власти Финляндии не приветствуют появление на территории страны команд из России.
- 4 августа 2020
-
17:00
-
16:58
-
16:39
-
16:35
-
16:20
-
16:10
-
16:06
-
16:05
-
15:50
-
15:33
-
15:16
-
15:00
-
14:46
-
14:39
-
14:33
-
14:21
-
14:13
-
13:45
-
13:20
-
13:02
-
12:36
-
12:08
-
11:49
-
11:31
-
11:09
-
10:50
-
10:26
-
10:21
-
10:14
-
10:06
-
09:51
-
09:30
-
08:45
-
08:35
-
08:09