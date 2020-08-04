Ленер: поместить изображение Трампа на шлем было большой ошибкой

Голкипер «Вегас Голден Найтс» Робин Ленер рассказал, что изменил своё отношение к президенту США Дональду Трампу, который не одобряет акций спортсменов с преклонением колена во время гимна.
«Поместить изображение Дональда Трампа на шлем было большой ошибкой. Это то, о чём я сильно сожалею, когда вижу, насколько расколото нынешнее общество. В конце концов, дело не в политике. Дело в правах человека. У меня было психологическое расстройство в 2018 году, но это не значит, что я стал слабоумным», — приводит слова Ленера Aftonbladet.
В прошлом году Ленер получил «Билл Мастертон Трофи» — приз за верность хоккею.
Ранее Ленер прокомментировал решение опуститься на колено перед матчем кругового турнира квалификации Кубка Стэнли с «Даллас Старз» (5:3).
- 4 августа 2020
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