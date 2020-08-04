Андрей Чибисов вернулся в «Металлург»

Магнитогорский «Металлург» подписал контракт с нападающим Андреем Чибисовым сроком на три года, информирует официальный сайт клуба.



27-летний Чибисов выступал за «Металлург» в сезоне-2017/2018. В 31 матче за магнитогорский клуб на счету форварда 16 (9+7) очков при показателе полезности "+3".



В сезоне-2019/2020 Чибисов играл в системе «Виннипега». Форвард сыграл только два матча за основную команду «Джетс» в регулярном чемпионате НХЛ, не заработав очков. В Американской хоккейной лиге за «Манитобу» Чибисов провёл 53 матча, в которых забросил семь шайб и сделал 18 результативных передач при показателе полезности "-19" и 75 минутах штрафного времени.



Напомним, из-за коронавируса регулярный чемпионат НХЛ завершён досрочно. В плей-офф попали 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед.

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