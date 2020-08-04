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18-летний Родион Амиров забил потрясающий лакросс-гол в ворота «Сочи»

18-летний Родион Амиров забил потрясающий лакросс-гол в ворота «Сочи»
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий олимпийской сборной России U20 Родион Амиров забросил шикарную шайбу в ворота ХК «Сочи» на предсезонном турнире Sochi Hockey Open. 18-летний хоккеист, выступающий за «Салават Юлаев», поразил ворота «леопардов» в лакросс-стиле. Амиров входит в число фаворитов предстоящего драфта Национальной хоккейной лиги.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть ролик можно в официальном аккаунте ФХР в «Твиттере».

Обновлённое расписание турнира в Сочи:

4 августа

15:00 (мск). «Сочи» – Олимпийская сборная России U20
19:00. СКА – «Локомотив»

5 августа

15:00. «Сочи» – Олимпийская сборная России U20

6 августа

17:00. СКА – «Локомотив»

7 августа

15:00. «Сочи» – Олимпийская сборная России U20
19:00. СКА – «Локомотив»

8 августа

13:00. Матч за третье место
17:00. Финал.

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