18-летний Родион Амиров забил потрясающий лакросс-гол в ворота «Сочи»

Нападающий олимпийской сборной России U20 Родион Амиров забросил шикарную шайбу в ворота ХК «Сочи» на предсезонном турнире Sochi Hockey Open. 18-летний хоккеист, выступающий за «Салават Юлаев», поразил ворота «леопардов» в лакросс-стиле. Амиров входит в число фаворитов предстоящего драфта Национальной хоккейной лиги.
Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть ролик можно в официальном аккаунте ФХР в «Твиттере».
Обновлённое расписание турнира в Сочи:
4 августа
15:00 (мск). «Сочи» – Олимпийская сборная России U20
19:00. СКА – «Локомотив»
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5 августа
15:00. «Сочи» – Олимпийская сборная России U20
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6 августа
17:00. СКА – «Локомотив»
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7 августа
15:00. «Сочи» – Олимпийская сборная России U20
19:00. СКА – «Локомотив»
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8 августа
13:00. Матч за третье место
17:00. Финал.
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