Карпов: не думал, что окажусь в «Металлурге». Рад переходу, здесь всегда играли лучшие

Нападающий Максим Карпов поделился впечатлениями от перехода в магнитогорский «Металлург».



«Магнитогорск — хороший город, мне всё нравится. Я сам из Челябинска, поэтому всё привычно – я родился и вырос, можно сказать, в таком же городе, только большем по размерам. Поэтому никаких трудностей в связи с переездом не испытал. Раньше в Магнитогорске столько времени не проводил – приезжал только на игры. Город удобный, инфраструктура клуба классная, всё организовано на высшем уровне.



Честно говоря, не думал, что однажды окажусь в «Магнитке». Но такова наша профессия. И я рад, что этот переход состоялся, ведь «Металлург» – это серьёзный, топовый клуб, который ставит перед собой самые высокие цели и задачи. Здесь всегда играли лучшие, и поэтому мне очень приятно оказаться здесь. Нужно доказывать, что не зря», — цитирует Карпова официальный сайт КХЛ.