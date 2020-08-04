Карпов: не думал, что окажусь в «Металлурге». Рад переходу, здесь всегда играли лучшие

Нападающий Максим Карпов поделился впечатлениями от перехода в магнитогорский «Металлург».
«Магнитогорск — хороший город, мне всё нравится. Я сам из Челябинска, поэтому всё привычно – я родился и вырос, можно сказать, в таком же городе, только большем по размерам. Поэтому никаких трудностей в связи с переездом не испытал. Раньше в Магнитогорске столько времени не проводил – приезжал только на игры. Город удобный, инфраструктура клуба классная, всё организовано на высшем уровне.
Честно говоря, не думал, что однажды окажусь в «Магнитке». Но такова наша профессия. И я рад, что этот переход состоялся, ведь «Металлург» – это серьёзный, топовый клуб, который ставит перед собой самые высокие цели и задачи. Здесь всегда играли лучшие, и поэтому мне очень приятно оказаться здесь. Нужно доказывать, что не зря», — цитирует Карпова официальный сайт КХЛ.
- 4 августа 2020
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