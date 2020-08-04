Ларионов: у меня одно игровое табу — неуважение к сопернику. Делаем выводы из МЧМ-2020

Главный тренер олимпийской сборной России U20 Игорь Ларионов подвёл итоги матча с ХК «Сочи».
«Перед сборной России стоит всегда задача играть от себя, а не смотреть на соперника. Главное — как мы играем. И я сразу сказал ребятам, что здесь вопрос стоит не о сопернике, а о нас. Кого нам предложили, с тем и играем. Настраиваемся на любой матч, представляя, что против нас сборная Канады или сборная Швеции. Нужно играть в тот хоккей, который мы сейчас пропагандируем. Делать такие вещи, как сегодня исполнил Амиров.
Мы довольны предоставленными условиями, живём на базе, где находимся в полной изоляции от всех. Питание шикарное, море, залы, тренировочный стадион. Немножко разочаровал сегодня трафик. Добирались полтора часа. Возможно, завтра станем первой командой в мире, которая будет добираться до арены на яхте. Так будет быстрее. А в целом я всем доволен. Всё на высшем уровне.
У меня есть всего одно игровое табу – это неуважение к сопернику. С кем бы мы ни играли, нужно уважать соперника. В первую очередь – игровая дисциплина. В этом плане делаем выводы из прошлогоднего чемпионата мира, где нас захлестнула эйфория. Эти вещи прорабатываются и доносятся до ребят. А по игре мы не ходим, чтобы хоккеисты были как роботы. Некоторые вещи ещё сыроваты, но уже видны ростки того, что они могут творить», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 4 августа 2020
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