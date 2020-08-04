«Нью-Йорк Айлендерс» — «Флорида»: Бобровский сделал три классных сейва подряд
Вратарь клуба Национальной хоккейной лиги «Флорида Пантерз» Сергей Бобровский удачно провёл первый период встречи с «Нью-Йорк Айлендерс». В одном из игровых моментов российский страж ворот отразил три броска подряд.
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Напомним, из-за коронавируса регулярный чемпионат НХЛ завершён досрочно. В плей-офф попали 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Таким образом, в розыгрыш Кубка Стэнли не попали «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс». Все матчи пройдут в двух городах — Торонто и Эдмонтоне.
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