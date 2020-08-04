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Квартальнов: Доус присоединится к «Ак Барсу» в течение одной-двух недель

Квартальнов: Доус присоединится к «Ак Барсу» в течение одной-двух недель
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер казанского «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов поделился впечатлениями после победы в контрольном матче с альметьевским «Нефтяником» (3:2) и рассказал про дальнейшие планы команды.

«Победа – это всегда хорошо, но содержание игры не слишком понравилось. Третий период выиграли 2:0, это плюс.

Ближайшие два дня тренируемся, потом выходной. 8 и 9 августа также тренировки, после чего вылетаем в Москву. Там нас ждут две игры с «Динамо», 10 и 12 числа.

Когда стоит ждать приезда Найджела Доуса? Как только уладятся все формальности с визами, Найджел к нам присоединится. В течение недели-двух или даже пораньше», — приводит слова тренера официальный сайт «Ак Барса».

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