Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортивные раскраски Медведь прошёл
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Локомотив» разгромно проиграл СКА, пропустив шесть шайб

«Локомотив» разгромно проиграл СКА, пропустив шесть шайб
Хоккей / КХЛ 0

Петербургский СКА и ярославский «Локомотив» провели матч на предсезонном турнире Sochi Hockey Open. Команда из Санкт-Петербурга одержала победу с разгромным счётом 6:0.

Подопечные Валерия Брагина открыли счёт на второй минуте встречи — шайбу забросил нападающий Евгений Кетов. В середине второго периода петербургские «армейцы» забили два гола с разницей в 23 секунды, точные броски на счету форвардов Линдена Вея и Эмиля Галимова. На 46-й минуте нападающий Кирилл Марченко упрочил преимущество СКА. Вскоре ещё по одному голу забили защитники Лукас Бенгтссон и Данила Галенюк.

Sochi Hockey Open. Sochi Hockey Open
04 августа 2020, вторник. 19:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
6 : 0
Локомотив
Ярославль
1:0 Кетов (Антипин, Хафизуллин) – 01:38' (5x5)   2:0 Вей (Галимов, Марченко) – 29:50' (5x5)   3:0 Галимов (Ткачёв, Вей) – 30:13' (5x5)   4:0 Марченко (Белов, Бенгтссон) – 45:51' (5x5)   5:0 Бенгтссон (Кемппайнен) – 51:16' (5x5)   6:0 Галенюк (Марченко) – 52:31' (5x5)

Напомним, прошлый сезон Континентальной хоккейной лиги был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. Сезон-2020/2021 должен стартовать 2 сентября.

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020