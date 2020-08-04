«Локомотив» разгромно проиграл СКА, пропустив шесть шайб
Петербургский СКА и ярославский «Локомотив» провели матч на предсезонном турнире Sochi Hockey Open. Команда из Санкт-Петербурга одержала победу с разгромным счётом 6:0.
Подопечные Валерия Брагина открыли счёт на второй минуте встречи — шайбу забросил нападающий Евгений Кетов. В середине второго периода петербургские «армейцы» забили два гола с разницей в 23 секунды, точные броски на счету форвардов Линдена Вея и Эмиля Галимова. На 46-й минуте нападающий Кирилл Марченко упрочил преимущество СКА. Вскоре ещё по одному голу забили защитники Лукас Бенгтссон и Данила Галенюк.
Sochi Hockey Open. Sochi Hockey Open
04 августа 2020, вторник. 19:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
6 : 0
Локомотив
Ярославль
1:0 Кетов (Антипин, Хафизуллин) – 01:38' (5x5) 2:0 Вей (Галимов, Марченко) – 29:50' (5x5) 3:0 Галимов (Ткачёв, Вей) – 30:13' (5x5) 4:0 Марченко (Белов, Бенгтссон) – 45:51' (5x5) 5:0 Бенгтссон (Кемппайнен) – 51:16' (5x5) 6:0 Галенюк (Марченко) – 52:31' (5x5)
Напомним, прошлый сезон Континентальной хоккейной лиги был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. Сезон-2020/2021 должен стартовать 2 сентября.
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