«Локомотив» разгромно проиграл СКА, пропустив шесть шайб

Петербургский СКА и ярославский «Локомотив» провели матч на предсезонном турнире Sochi Hockey Open. Команда из Санкт-Петербурга одержала победу с разгромным счётом 6:0.



Подопечные Валерия Брагина открыли счёт на второй минуте встречи — шайбу забросил нападающий Евгений Кетов. В середине второго периода петербургские «армейцы» забили два гола с разницей в 23 секунды, точные броски на счету форвардов Линдена Вея и Эмиля Галимова. На 46-й минуте нападающий Кирилл Марченко упрочил преимущество СКА. Вскоре ещё по одному голу забили защитники Лукас Бенгтссон и Данила Галенюк.

Напомним, прошлый сезон Континентальной хоккейной лиги был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. Сезон-2020/2021 должен стартовать 2 сентября.