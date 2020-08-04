КХЛ опубликует календарь 7 или 10 августа

Календарь регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2020/2021 будет опубликован 7 или 10 августа, рассказал президент КХЛ Алексей Морозов.



«Календарь полностью готов, ждём окончания голосования совета директоров по составу участников. Оно пройдёт в пятницу, до 18:00. Вечером в пятницу или в понедельник с утра покажем календарь.



Оно станет обязательным для выполнения, как только будет утверждено в пятницу на совете директоров. Игроки, менеджмент и врачи клубов будут обязаны его выполнять. Наши сотрудники ездят по выставочным матчам, в том числе и на предсезонные турниры, и следят, какие меры приняты, чтобы минимизировать количество заболевших», — приводит слова Морозова ТАСС со ссылкой на эфир «Матч ТВ».