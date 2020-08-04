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Козырев: хорошо относимся к трём матчам с «Локомотивом». Интересный соперник

Козырев: хорошо относимся к трём матчам с «Локомотивом». Интересный соперник
Хоккей / КХЛ 0

Ассистент главного тренера СКА Андрей Козырев подвёл итоги матча с «Локомотивом» (6:0).

«Длительный перерыв у нас был перед первым матчем. Мы проделали большую объёмную работу в Новогорске. Было интересно, как ребят войдут в игровой ритм, как будут себя чувствовать. Вроде бы хорошо получилось. Но мы понимаем, что следующий матч будет тяжелее. Уже сейчас к этому готовимся.

Голевой пас в падении на Вея не отрабатывался на тренировках. Это игровой момент, игровое мышление, игровые навыки. У нас игроки именно такие хоккеисты подобраны. Простых игроков в СКА нет. Мы стараемся играть в агрессивный современный хоккей, а это была импровизация.

Отсутствие удалений связано с хорошей физической подготовкой. Мы успевали за соперником, не проигрывали единоборств, потому и не фолили.

Хорошо относимся к трём матчам с «Локомотивом». Это замечательно, будут интересные игры. Можно сказать, что плей-офф у нас продолжается. Очень интересный соперник», — передаёт слова Козырева корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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