Яркие сейвы и пропущенные шайбы Варламова и Бобровского в матче «Айлендерс» — «Флорида»

Клубы Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Айлендерс» и «Флорида Пантерз» провели второй матч серии плей-ин. Победу одержала команда из Нью-Йорка со счётом 4:2. Таким образом, подопечные Барри Тротца повели со счётом 2-0 в серии до трёх побед.



Ворота обеих команд защищали российские голкиперы — Семён Варламов и Сергей Бобровский.

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Счёт во встрече был открыт в середине первого периода: шайбу забросил нападающий «Флориды» Майк Хоффман. Во втором периоде «островитяне» забили три гола, авторами которых стали Мэтт Мартин, Райан Пулок и Джордан Эберле, на что «пантеры» ответили только удачным броском нападающего Александра Баркова. На 51-й минуте Эберле оформил дубль, упрочив преимущество клуба из Нью-Йорка и установив окончательный счёт.