Э. Галимов: СКА действовал неплохо, но никакой эйфории у нас нет

Нападающий петербургского СКА Эмиль Галимов подвёл итоги выигранного матча с ярославским «Локомотивом» (6:0).
«Было тяжело после такой большой предсезонки. Нагрузку на сборах нам дали значительную, поэтому хорошо, что удалось убедительно выиграть. Все хотели себя проявить одинаково, все соскучились по хоккею. Если говорить о нашем взаимодействии в звене – в таком сочетании катаемся только три дня. Да, действовали неплохо, но никакой эйфории по этому поводу нет», — приводит слова нападающего официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.
Подопечные Валерия Брагина открыли счёт на второй минуте встречи — шайбу забросил нападающий Евгений Кетов. В середине второго периода петербургские «армейцы» забили два гола с разницей в 23 секунды, точные броски на счету форвардов Линдена Вея и Эмиля Галимова. На 46-й минуте нападающий Кирилл Марченко упрочил преимущество СКА. Вскоре ещё по одному голу забили защитники Лукас Бенгтссон и Данила Галенюк.
- 4 августа 2020
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