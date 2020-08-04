Иван Барбашёв покинул расположение «Сент-Луиса»
Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Сент-Луис Блюз» Иван Барбашёв временно покинул расположение команды из-за скорого прибавления в семье, сообщает североамериканский журналист Стивен Уайно.
Решение было заранее обговорено с руководством клуба. Вскоре после рождения ребёнка россиянин вернётся в команду, но, прежде чем будет допущен до матчей, Барбашёв пройдёт несколько тестов на отсутствие коронавируса.
В прошедшем регулярном чемпионате НХЛ Барбашёв принял участие в 69 матчах за «Сент-Луис», в которых набрал 26 (11+15) очков при показателе полезности «+4» и 23 минутах штрафа. В квалификацинном раунде Кубка Стэнли Барбашев сыграл один матч, не отметившись очками при показателе полезности «0».
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