Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортивные раскраски Медведь прошёл
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Иван Барбашёв покинул расположение «Сент-Луиса»

Иван Барбашёв покинул расположение «Сент-Луиса»
Хоккей / НХЛ 0

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Сент-Луис Блюз» Иван Барбашёв временно покинул расположение команды из-за скорого прибавления в семье, сообщает североамериканский журналист Стивен Уайно.

Решение было заранее обговорено с руководством клуба. Вскоре после рождения ребёнка россиянин вернётся в команду, но, прежде чем будет допущен до матчей, Барбашёв пройдёт несколько тестов на отсутствие коронавируса.

В прошедшем регулярном чемпионате НХЛ Барбашёв принял участие в 69 матчах за «Сент-Луис», в которых набрал 26 (11+15) очков при показателе полезности «+4» и 23 минутах штрафа. В квалификацинном раунде Кубка Стэнли Барбашев сыграл один матч, не отметившись очками при показателе полезности «0».

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020