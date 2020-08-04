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Форвард системы «Нью-Йорк Айлендерс» Хо-Сэнг близок к переходу в КХЛ

Форвард системы «Нью-Йорк Айлендерс» Хо-Сэнг близок к переходу в КХЛ
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий системы клуба Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Айлендерс» Джошуа Хо-Сэнг близок к переходу в клуб Континентальной хоккейной лиги, сообщает в «Твиттере» журналист Дэвид Паньотта.

В сезоне-2019/2020 24-летний нападающий выступал за фарм-клубы «Айлендерс» и «Сент-Луис Блюз» в Американской хоккейной лиге. В 22 матчах Хо-Сэнг набрал 13 (4+9) очков. Хо-Сэнг провёл в НХЛ 53 матча и набрал 24 (7+17) очка.

Напомним, из-за коронавируса регулярный чемпионат НХЛ завершён досрочно. В плей-офф попали 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Таким образом, в розыгрыш Кубка Стэнли не попали «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс». Все матчи пройдут в двух городах — Торонто и Эдмонтоне.

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