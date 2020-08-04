Игорь Шестёркин сыграет в третьем матче серии с «Каролиной»

Российский вратарь клуба Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин выйдет в основном составе в третьем матче серии плей-офф с «Каролиной Харрикейнз» (0-2), информирует официальный сайт «рейнджеров». Напомним, в первых двух встречах серии Шестёркин не принимал участия. Сообщается, что в матче примет участие форвард Брэндон Лемье.



Напомним, из-за коронавируса регулярный чемпионат НХЛ завершён досрочно. В плей-офф попали 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Таким образом, в розыгрыш Кубка Стэнли не попали «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс». Все матчи пройдут в двух городах — Торонто и Эдмонтоне.