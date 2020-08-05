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Результативная передача Куликова не спасла «Виннипег» от разгрома в матче с «Калгари»

Результативная передача Куликова не спасла «Виннипег» от разгрома в матче с «Калгари»
Хоккей / НХЛ 0

Завершился матч 1/8 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Виннипег Джетс» принимал «Калгари Флэймз». Встреча состоялась в Эдмонтоне на стадионе «Роджерс Плэйс» и завершилась победой номинальных гостей со счётом 6:2.

В составе победителей отличились Элиас Линдхольм, Микаэль Баклунд, Шон Монахан, Мэттью Ткачук, Милан Лучич и Джонни Гудро. За «Виннипег» отличились Николай Элерс, который забросил шайбу после роскошной передачи из-за ворот российского защитника Дмитрия Куликова и ещё один гол забил Эндрю Копп.
Таким образом, счёт стал 2:1 в серии до трёх побед в пользу «Калгари».

Следующий матч серии между «Виннипег Джетс» и «Калгари Флэймз» состоится 5 августа, начало – 1:45 мск.

НХЛ - плей-офф. 1/8 финала - Запад. 3-й матч
05 августа 2020, среда. 01:45 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
2 : 6
Калгари Флэймз
Калгари
1:0 Элерс (Куликов, Больё) – 10:04' (5x5)   1:1 Линдхольм (Густафссон, Монахан) – 10:22' (5x4)   1:2 Баклунд (Манджапане) – 25:37' (5x5)   1:3 Монахан (Линдхольм, Годро) – 27:49' (5x4)   2:3 Копп (Уилер, Пионк) – 28:09' (5x4)   2:4 Ткачук (Манджапане, Баклунд) – 32:48' (5x5)   2:5 Лучич (Дюбе, Джордано) – 48:28' (5x4)   2:6 Годро (Монахан) – 57:41' (en)
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