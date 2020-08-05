Защитник «Торонто» Маззин получил травму в матче с «Коламбусом» и покинул лёд на носилках

Завершился матч 1/8 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Коламбус Блю Джекетс». Встреча прошла в Торонто на стадионе «Скотиабанк-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 3:0.

В концовке третьего периода защитник «Торонто» Джейк Маззин упал грудью на конёк форварда «Блю Джекетс» Оливера Бьёркстранда рядом с воротами «Мэйпл Лифс». Маззин в течение 10 минут лежал на льду, после чего его унесли с площадки на носилках.

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После этой встречи счёт стал 1-1 в серии до трёх побед. Следующий матч между «Торонто Мэйпл Лифс» и «Коламбус Блю Джекетс» состоится 6 августа.