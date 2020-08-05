А. Свечников делит с Кубаликом второе место по результативности в текущем плей-офф НХЛ

Завершилась серия квалификационного раунда Кубка Стэнли между «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Каролиной Харрикейнз». Третья встреча команд завершилась победой «ураганов» со счётом 4:1, которая позволила игрокам «Каролины» пройти в следующий раунд Кубка Стэнли, одержав победу в серии до трёх побед – 3-0.

20-летний российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников делит второе место по результативности в текущем плей-офф с экс-форвардом уфимского «Салавата Юлаева» Домиником Кубаликом, ныне выступающим за «Чикаго Блэкхоукс». Андрей набирал очки в каждой из трёх игр с «Рейнджерс», и всего на его счету 5 (3+2) очков при показателе полезности «+5». У Кубалика такое же количество очков – 5 (2+3), однако показатель полезности «+1» и на одну сыгранную встречу меньше.

Видео голевой передачи Свечникова на Ахо в игре «Каролина» — «Рейнджерс» доступно на сайте «Яндекс.Эфир». Права на видео принадлежат ООО «Яндекс»

Лидирует в списке бомбардиров плей-офф НХЛ одноклубник Андрея Свечникова 23-летний финн Себастьян Ахо. У него 7 (3+4) очков в 3 встречах с «Нью-Йорк Рейнджерс», а коэффициент полезности «+5».