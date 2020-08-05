Яшин: Андрей Свечников ─ суперталант. Он пришёл в НХЛ всерьёз и надолго

Чемпион мира Алексей Яшин поделился мнением о российском нападающем «Каролины Харрикейнз» Андрее Свечникове.
«Андрей — молодой парень, но уже стал лидером «Каролины». Думаю, этот нападающий способен повторить путь лучших игроков НХЛ своего амплуа и много лет показывать классный хоккей. Не хочется его перехваливать, но Андрей — суперталант. Ему вполне по силам бороться за приз лучшего бомбардира чемпионата уже в следующем сезоне.
В целом в его карьере велика заслуга родителей, которые переезжали из одного города в другой, чтобы у ребят (старший брат Евгений Свечников выступает за «Детройт». — Прим. «Чемпионата») появились шансы заиграть на серьёзном уровне. Из Барнаула в Балашиху, из Балашихи в Казань. А в 16 лет приняли решение отправить Андрея в США, где уже выступал Евгений. За несколько лет он набрался опыта в USHL, поиграл в Канаде и был хорошо готов к старту в НХЛ. Уже в прошлом сезоне было понятно: хоккеист пришёл в лигу всерьёз и надолго», ─ приводят слова Яшина «Известия».
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