«Ванкувер» ─ «Миннесота»: Пирсон открыл счёт на 24-й секунде матча

На арене «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (провинция Альберта, Канада) проходит второй матч серии квалификационного раунда Кубка Стэнли между «Ванкувер Кэнакс» и «Миннесота Уайлд». Идёт второй период, счёт 2:1.
Счёт в матче открыл нападающий «Ванкувера» Таннер Пирсон. Канадский форвард «Кэнакс» поразил ворота соперников уже на 24-й секунде встречи, это был первый бросок в створ в матче. Ассистировал ему капитан команды Бо Хорват.
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Напомним, из-за коронавируса регулярный чемпионат НХЛ завершён досрочно. В плей-офф принимают участие 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Таким образом, в розыгрыш Кубка Стэнли не попали «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс». Все матчи пройдут в двух городах — Торонто и Эдмонтоне.
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