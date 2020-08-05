«Ванкувер» ─ «Миннесота»: Пирсон открыл счёт на 24-й секунде матча

На арене «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (провинция Альберта, Канада) проходит второй матч серии квалификационного раунда Кубка Стэнли между «Ванкувер Кэнакс» и «Миннесота Уайлд». Идёт второй период, счёт 2:1.

Счёт в матче открыл нападающий «Ванкувера» Таннер Пирсон. Канадский форвард «Кэнакс» поразил ворота соперников уже на 24-й секунде встречи, это был первый бросок в створ в матче. Ассистировал ему капитан команды Бо Хорват.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

Напомним, из-за коронавируса регулярный чемпионат НХЛ завершён досрочно. В плей-офф принимают участие 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Таким образом, в розыгрыш Кубка Стэнли не попали «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс». Все матчи пройдут в двух городах — Торонто и Эдмонтоне.