Защитник «Рейнджерс» Смит мощным силовым приёмом сбил с ног Андрея Свечникова

В Торонто (Канада) на стадионе «Скотиабанк-Арена» завершился третий матч серии квалификационного раунда Кубка Стэнли между «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Каролиной Харрикейнз». Встреча завершилась победой номинальных гостей со счётом 4:1, которая позволила игрокам «Каролины» пройти в следующий раунд Кубка Стэнли, одержав победу в серии до трёх побед – 3-0.

В ходе первого периода защитник «Рейнджерс» Брендан Смит применил мощный силовой приём против российского нападающего «Харрикейнз» Андрея Свечникова, который в итоге оказался на льду.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в «твиттере» «Нью-Йорк Рейнджерс».

В этом матче Свечников провёл на площадке 15 минут и в третьей игре кряду отметился набранными очками, отдав результативную передачу. Его коэффициент полезности составил «+2».