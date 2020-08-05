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Тротц ─ о победе над «Флоридой»: мы должны забыть про этот матч, он уже не имеет значения

Тротц ─ о победе над «Флоридой»: мы должны забыть про этот матч, он уже не имеет значения
Хоккей / НХЛ 0

Главный тренер «Нью-Йорк Айлендерс» Барри Тротц поделился мнением о втором матче серии с «Флоридой Пантерз» (4:2) в квалификационном раунде Кубка Стэнли.

«Сегодня мы принимали правильные решения, когда владели шайбой при ограниченном времени и пространстве. Это те вещи, которые всегда хочется видеть. Когда мы ошибались, то отчаянно стремились заблокировать бросок.

Нужно продолжать играть в нашу игру. Мы должны забыть про сегодняшний матч. Что мы делали сегодня, уже не имеет никакого значения. Можно час порадоваться победе и дальше сфокусироваться уже на завтрашнем матче», ─ приводит слова Тротца пресс-служба лиги.

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«Нью-Йорк Айлендерс» вновь обыграл «Флориду», счёт в серии стал 2-0
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